Liverpool, il Wolverhampton torna alla carica per l'attaccante Origi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wolverhampton è sempre alla ricerca di una punta per rinforzare la rosa a disposizione di Nuno Espírito Santo. Il club inglese spera che il Liverpool abbassi le pretese per Divock Origi, già cercato in estate ma mollato a causa del costo eccessivo del cartellino (20 milioni). Lo riporta il Daily Express.