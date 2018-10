Liverpool in ansia per Salah: l'ex Roma lascia il ritiro dell'Egitto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Liverpool in ansia per Mohamed Salah. L'esterno egiziano ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo l'infortunio patito ieri contro lo Swaziland. L'ex Roma è infatti dovuto uscire anzitempo nella partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, poi vinta 4-1 dai Faraoni. Una sfida che lo aveva visto fino a quel momento protagonista assoluto, con tanto di rete segnata direttamente da corner. Per Salah dovrebbe trattarsi semplicemente di un affaticamento muscolare, ma solamente dagli esami previsti in Inghilterra nelle prossime ore si potranno conoscere con certezza entità del problema e tempi di recupero.