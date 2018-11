Liverpool, ironia social dopo l'errore di Alisson: "È Karius con la barba"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È bufera in casa Liverpool dopo la clamorosa sconfitta di Belgrado in Champions (0-2). Merito sicuramente anche di una grande Stella Rossa, trascinata dalla doppietta di Pavkov, ma i Reds avevano l'obbligo di fare molto, molto di più. A partire da Alisson, nel mirino della critica soprattutto per il secondo gol subito: tiro da 30 metri dell'avversario e intervento dell'ex Roma col braccio sbagliato, quello più lontano dalla palla. E, ancora una volta, la reazione dei social è stata senza pietà: "Alisson è Karius con la barba", hanno ironizzato alcuni tifosi inglesi su Twitter.