Liverpool, Klopp: "C'è un bel clima. Salah-Mané? Non è una sfida di gol"

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha così parlato nella conferenza stampa in vista della sfida di lunedì sera contro il Crystal Palace: "Sì, la partenza è stata buona ma c'è ancora molto da fare. Intorno alla squadra c'è un bel clima, grazie anche ai risultati degli ultimi mesi. Ora ne dobbiamo farne ancora e ancora. Salah-Mané? La loro non è una vera competizione, non si contano mica i gol a vicenda...".