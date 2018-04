Liverpool, Klopp: "C'era un rigore ma buon punto. Mane ok con la Roma"

Un pareggio a reti inviolate, così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato lo 0-0 contro lo Stoke City ad Anfield: "Prima di tutto abbiamo preso un punto e questo è positivo anche se noi abbiamo avuto maggior possesso palla. Ma oggi è stato difficile, una gara intensa ed è il massimo che potevamo fare. Lo Stoke comunque è stato fortunato in diverse occasioni, non voglio entrare nel merito del tocco di mano ma dovevamo avere un calcio di rigore in nostro favore".

Sull'assenza di Mane e sul recupero dell'attaccante: "Starà bene per il match contro la Roma in Champions League".