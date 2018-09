Liverpool, Klopp: “Col Tottenham la miglior prova, abbiamo dominato”

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo il successo contro il Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa: "Il risultato è stato perfetto, ma la performance è più importante per me. Avremmo potuto segnare di più, ma abbiamo tenuto il dominio per tutta la partita. È stata la miglior prova della stagione per noi. I ragazzi si allenavano insieme da giovedì e nonostante ciò sono riusciti a praticare il nostro calcio. Il Tottenham ha giocato male. Firmino? Non so esattamente cosa sia accaduto quando si è infortunato, qualcosa all'occhio, ma non sappiamo altro".