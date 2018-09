© foto di Imago/Image Sport

Un anno fa il Liverpool di Jurgen Klopp uscì con le ossa rotte dalla sfida contro il Tottenham. Un match davvero disastroso, la peggiore prestazione dei Reds da quando il tecnico tedesco è alla guida della squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della partita con gli Spurs: "Avevamo vinto 7-0 contro il Maribor, poi abbiamo giocato contro il Tottenham in modo completamente diverso. È stato un campanello di allarme che poi ci ha portato a fare ottimi risultati. Un'esperienza che ci ha insegnato tanto. Sapevamo di avere una buona squadra, dovevamo solo essere convinti della nostra forza. Dobbiamo fare un po' di turnover, pensando partita dopo partita. Fabinho? Migliorerà, ci vorrà del tempo ma va tutto bene. Le parole di Neville? Noi dobbiamo pensare solo a giocare. Molti osservano le nostre gare di Champions, ma puoi concentrarti su una sola competizione solo se sei fuori dalle altre a fine stagione. L'anno scorso non abbiamo avuto la possibilità di farlo perché dovevamo raggiungere il quarto posto".