© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul rinnovo di Mane e le voci su Fabinho: "Il rinnovo di Mané è un'ottima notizia, secondo me un prolungamento è una cosa più grande e importante di un acquisto. E' un bel segnale, alcuni anni fa i giocatori dovevano andare via per fare l'ultimo salto, oggi invece non è più così. Fabinho? Ora sta giocando parecchio... ovviamente non se ne andrà a gennaio, sarebbe completamente folle".