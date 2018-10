Liverpool, Klopp: "Nations League competizione più insensata di sempre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La competizione più senza senso della storia del calcio". Non usa mezzi termini il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp per parlare della Nations League, competizione che in queste due settimane toglierà molti giocatori ai club europei. Questo il pensiero del tedesco: "Ora i giocatori se ne sono andati per giocare la Nations League, che è la competizione più senza senso della storia del calcio. Dobbiamo iniziare a pensare anche ai giocatori, ma quando noi chiamiamo i ct per chiedere di lasciar riposare i calciatori rispondono sempre 'siamo anche noi sotto pressione'. Poi non ci stupiamo se le gare di campionato sono meno intensse, giocatori come Henderson hanno avuto solo due settimane di riposo dopo il Mondiale".