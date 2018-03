Liverpool, Klopp: "Non credo che Salah voglia essere paragonato a Messi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una volta Momo Salah ha dimostrato di essere in un momento magico rifilando un poker di gol al Watford nel 5-0 totale. Dopo la gara Jurgen Klopp però ha detto di evitare paragoni con Lionel Messi: "Non penso che Salah voglia essere paragonato a Lionel Messi. Messi ha fatto quello che ha fatto per circa 20 anni. L'ultimo giocatore che conosco che ha avuto la stessa influenza in una prestazione di squadra è stato Diego Maradona. Ma Momo è in un periodo fantastico, questo è sicuro, come sempre nella vita, se devi avere le abilità devi dimostrarlo costantemente e costantemente, e lui è molto bravo".