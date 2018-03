Liverpool, Klopp: "Non siamo favoriti ma conosciamo bene il City"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Watford, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato anche del sorteggio di Champions League, con il derby inglese fra i Reds ed il City ai quarti di finale: "Non siamo sicuramente i favoriti in questo turno, ma siamo fra le prime otto, quindi sono tutte squadre molto forti. Forse solo Bayern e Barcellona partono con i favori del pronostico, ma grazie a Dio nel calcio non c'è niente di certo. Il Manchester City è una squadra forte, ma li conosciamo molto bene. È un peccato per il calcio inglese, perché solo una squadra andrà avanti in Champions".