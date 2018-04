Liverpool, Klopp: "Non siamo in forma per la Roma in questo momento"

Il Liverpool si illude ma poi non riesce a vincere, si fa rimontare dal West Bromwich e si deve accontentare del 2-2. Così il tecnico Jurgen Klopp: "Abbiamo controllato abbastanza bene, la loro unica opportunità è arrivata soltanto nel secondo tempo, per il resto abbiamo difeso veramente bene. E' stata una partita molto dura e il West Brom non ha neanche voluto bagnare il campo a fine primo tempo, lo ha reso ancora più faticoso".

Poi sulla sfida di martedì contro la Roma, per la gara di andata della semifinale di Champions League ad Anfield: "Questo pareggio non è l'ideale in vista della partita contro i giallorossi. Se siamo in forma mentalmente? In questo momento no, ma martedì lo saremo".