Liverpool, Klopp prepara l'offerta per Casillas

Il Liverpool prepara l'offerta per Iker Casillas. Classe 1981, da due anni al Porto, l'ex bandiera del Real Madrid lascerà il club portoghese a seguito di un ingaggio troppo alto. La volontà di Jurgen Klopp è avere un portiere di spessore per creare concorrenza a Loris Karius, con Simon Mignolet verso l'uscita. Casillas ha offerte anche negli Stati Uniti ma vorrebbe rimanere in Europa.