Liverpool, Klopp stregato da Grujic: il prossimo anno sarà promosso

Il Liverpool guarda anche in casa propria per rinforzare la rosa che affronterà la prossima stagione sportiva. Secondo il Liverpool Echo, infatti, mister Klopp sarebbe rimasto molto colpito dalla crescita del regista serbo Marko Grujic, attualmente in prestito al Cardiff City in seconda divisione e in lotta per la promozione in Premier. Il classe '96, che quest'anno ha collezionato finora due gol e un assist in 23 presenze, sembra così destinato a diventare uno dei centrocampisti dei Reds a partire dal 2018-'19.