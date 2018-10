Liverpool, Klopp verso la Stella Rossa: "Ogni vittoria è stata meritata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa pre Stella Rossa di Belgrado per Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool. "Il primo lavoro che devo fare è vincere e devo dire che lo stiamo facendo bene in questa stagione. La cosa importante è quella e, quando lo abbiamo fatto, è sempre stata una vittoria meritata. Il ko col Napoli? Meritato anche quello. Dobbiamo continuare così, facendo la cosa giusta la momento giusto. Se segni presto, la gara cambia, dobbiamo combattere però fino al 90' ma non è un problema. Tutti lo fanno, qui e in Europa. La difesa? Abbiamo preso tante reti in Champions League ma sono state gare pazzesche. Se Bale segna in rovesciata... Beh, è difficile prepararlo e prevederlo. Subire gol è parte del gioco, non farlo contro il PSG è importante. La Stella Rossa? Sono bravi a difendere, possono attaccare con più uomini, hanno fisico e sono organizzati sia difensivamente che offensivamente. L'assenza dei tifosi della Stella Rossa? Non ho mai giocato in uno stadio con una sola tifoseria, Anfield è diverso però".