Liverpool, Klopp: "Zidane brillante come da calciatore. È più bravo di me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così in conferenza stampa del suo avversario di domani, Zinedine Zidane: "La gente dice che non ha una buona conoscenza tattica. Dicono lo stesso di me, ma sarebbe divertente se i due allenatori della finale di Champions non sapessero davvero niente dal punto di vista tattico. Zidane è stato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi e adesso può vincere da allenatore la sua terza Champions consecutiva. È brillante proprio come quando giocava. Il Real lavora con lui come un orologio svizzero. Lo considero un allenatore migliore rispetto a me. Era migliore da calciatore e lo è adesso da allenatore".