Liverpool, Lovren: "Dimostrato al mondo ciò di cui siamo capaci"

Il difensore del Liverpool Dejan Lovren ha parlato al sito ufficiale dei Reds dopo il 5-2 di ieri contro la Roma: "E' stata una gara favolosa da giocare. C'era un'atmosfera meravigliosa fin dall'inizio e noi siamo riusciti per l'ennesima volta a mostrare le nostre qualità. Abbiamo creato tantissime occasioni da gol, è stato bello sia per noi che per i tifosi che ci stavano guardando. Abbiamo mostrato al mondo ciò di cui siamo capaci".