Chiuso da van Dijk e Joe Gomez, il difensore Dejan Lovren, vice-campione del Mondo con la Croazia, potrebbe lasciare il Liverpool già a gennaio. Sulle sue tracce, scrive il tabloid 'The Sun', c'è il Barcellona, club che in questo momento ha i difensori contati. Senza gli infortunati Vermaelen e Umiti, e coi soli Piquè e Lenglet, Valverde non può far ruotare i difensori e ha chiesto alla società un nuovo acquisto all'altezza dei titolari: un'ipotesi, quest'ultima, che al momento non trova il benestare del presidente Bartomeu.