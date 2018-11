Liverpool, Lovren: "Ramos è più scarso di me, io solo più sfortunato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Ramos, difensore centrale del Liverpool, parla così del collega Ramos, che evidentemente non stima molto: “Ramos commette molti più errore di me, pero gioca nel Real Madrid. Quando giochi con Cristiano Ronaldo anche se commetti un errore sul 5-1 o 5-2 non se ne accorge nessuno. Varane è un difensore che mi piace molto, credo che sia più forte di Ramos. Io purtroppo sono sfortunato, quando sbagli la mia squadra va sotto di un gol. Non c’è migliore giudice di sé stessi: quando sbaglio qualcosa durante una partita non parlo a mia moglie per una settimana. Non do la colpa a nessuno, cerco di mantenere la calma e di essere professionale”.