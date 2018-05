Liverpool, Mane invia 300 maglie al suo villaggio in Senegal per la finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sadio Mané, attaccante del Liverpool, è stato uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato i Reds a giocare domani sera la finale di Champions contro il Real Madrid a Kiev.

Il giocatore senegalese è sempre stato tifoso del Liverpool fin da bambino, tanto che nel 2005 ha festeggiato nel suo piccolo villaggio in Senegal, Bambali, la storica rimonta contro il Milan.

Mané però non si è mai scordato delle sue origini e per permettere a tutti i suoi compaesani di vivere con maggiore trasporto la finalissima della coppa europea, ha inviato 300 maglie del Liverpool per colorare tutta Bambali di rosso, con il paese che di fatto, si fermerà per seguire l'attaccante e provare, a distanza, a sostenerlo fino alla vittoria.