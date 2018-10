Liverpool, Moreno ha deciso: non rinnoverà il contratto. Addio a giugno

ESCLUSIVA TMW - Ag.Biraghi: “Scritta pagina di storia. Ora i viola in Champions”

Dzeko: "Ritorno in Premier? Vedremo, ma sono felice a Roma"

Milan, il Fulham fa sul serio per Musacchio: pronto assalto a gennaio

Genoa, Perinetti: "Cambio Ballardini-Juric non inciderà su Piatek"

Frosinone, Stirpe conferma Longo: "Non è mia intenzione esonerarlo"

Piatek, il rimpianto dei club francesi: offerto a 7 squadre in estate

Il grande fallimento del Milan cinese: ricavi per 606mila euro dall'Asia

Malumore Schick: flop con la Roma, ok in Nazionale. Addio possibile

Italia, Chiellini: "Unità d'intenti la chiave per la vittoria"

Ag. Herrera: "Hector grande professionista. Non abbiamo chiesto 6 mln"

Grecia, Manolas: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Daremo tutto"

Milan-Bonaventura, dopo il derby summit per il rinnovo

Sospetta combine PSG-S.Rossa, De Laurentiis: "Si rischia di restare in 2"

Clamoroso Telegraph: offerta per Bolt dall'Europa, indizi portano al Milan

Under 21, Italia-Tunisia: Di Biagio rilancia Orsolini e ringiovanisce

Rabiot e il PSG. La certezza è che non partirà a gennaio

Inter, Zanetti: "Due finali e il Barça i momenti migliori in nerazzurro"

Il Liverpool rischia di perdere Alberto Moreno a parametro zero nella prossima finestra estiva di mercato. Secondo il Liverpool Echo , il terzino sinistro non è contento dello scarso utilizzo dopo l'esplosione di Andrew Robertson e ha bloccato ogni discorso sul rinnovo.

