Liverpool, notte in ospedale per Keita. Sarà dimesso in giornata

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di Champions League in casa Liverpool si sono vissuti attimi di grande paura per il problema accusato da Naby Keita al 19° del primo tempo della sfida contro il Napoli. Il guineano è stato trasportato d'urgenza prima al San Paolo di Fuorigrotta e poi al Cardarelli di Napoli senza mai perdere conoscenza. Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore non hanno riscontrato problemi cardiaci anche se Keita è stato trattenuto tutta la notte in ospedale e nella mattinata di oggi sarà sottoposto a nuove indagini per capire la causa del malore. Lo riporta Sportmediaset spiegando che in giornata il giocatore dovrebbe comunque essere dimesso e far ritorno in Inghilterra.