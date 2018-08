Liverpool, Origi via solo con obbligo d'acquisto: c'è il Borussia Dortmund

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si apprende dal Daily Telegraph, il Liverpool non farà partire il suo attaccante Divock Origi senza inserire nell'accordo di cessione un obbligo di acquisto per la squadra che lo rileverà. Sull'attaccante belga viene segnalato il forte interesse del Borussia Dortmund, anche se per i tedeschi la valutazione data dai Reds (30 milioni di euro circa) è considerata troppo alta.