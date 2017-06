Liverpool, osservatori in Polonia per Meyer: c'è anche il Tottenham

© foto di Image Photo Agency

Il Liverpool ha inviato alcuni osservatori all'Europeo in Polonia per visionare da vicino Max Meyer, centrocampista di proprietà dello Schalke 04. Su di lui non c'è però solo l'interesse di Klopp, ma anche del Tottenham, pronto all'offerta per il giocatore della Nazionale tedesca. A riportarlo è il Daily Star.