Liverpool, problemi a un occhio per Firmino. Condizioni da valutare

Come riporta il sito ufficiale del Liverpool, le condizioni di Roberto Firmino saranno valutate nelle prossime ore. L'attaccante brasiliano, autore del secondo gol nel match contro il Tottenham vinto dai Reds per 2-1, ha accusato un problema all'occhio ed è stato sostituito al 70'. "Non possiamo dire nulla in questo momento", è stato il commento lapidario di Jurgen Klopp.