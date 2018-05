Liverpool, Robertson: "A Kiev sarà splendido, a prescindere dal risultato"

Andrew Robertson, terzino del Liverpool, ha parlato a BT Sport dopo la qualificazione alla fiale di Champions League ai danni della Roma: "Ringrazio tutti i ragazzi, abbiamo superato ogni sfida che avevamo davanti. Avremo una splendida giornata a Kiev, qualunque sia il risultato. Prima di tutto, bisogna ricordare che stavamo difendendo il vantaggio e se lo fai sei in finale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. La scorsa stagione abbiamo combattuto per le nostre vite a Hull, ora mi sento come se fossi a casa. Mi divertirò sicuramente a Kiev. Ora è tempo di divertirci, a quel match ci penseremo un altro giorno. Contro il Real Madrid ci danno per perdenti, ma a volte può essere una buona cosa", le parole riportate da vocegiallorossa.it.