Liverpool, Salah strepitoso: poker al Watford, in testa per la Scarpa d'Oro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un grande Salah è stato protagonista nel Liverpool nella sfida contro il Watford. L'egiziano ex Roma ha firmato ben quattro gol nel 5-0 finale dei Reds che hanno ritrovato la vittoria in campionato. Con questo poker così Salah è volato in testa alla classifica della Scarpa d'Oro con ben 28 gol in campionato, tre in più di Messi, Cavani, Immobile e Kane fermi a quota 24.