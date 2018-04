Liverpool, Salah: "Voglio segnare ancora per la Scarpa d'Oro"

© foto di Imago/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta altre dichiarazioni di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool che martedì in Champions League affronterà la Roma: "Quando andai via, promisi che un giorno sarei tornato per dimostrare a qualcuno che aveva sbagliato sul mio conto. Quassù a Liverpool sta andando tutto benissimo, ma è stato fondamentale il contributo della squadra. Ora, è chiaro, voglio ottenere il massimo, segnare ancora e concorrere per la Scarpa d’oro".