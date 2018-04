Liverpool, Salah: "Voglio segnare e battere il record di Rush"

Fonte: vocegiallorossa.it

Salah ha raggiunto quota 40 gol stagionali con il Liverpool, a -7 dal record assoluto di Ian Rush della stagione 1983-1984. Queste uno stralcio delle parole del Messi d'Egitto al sito ufficiale dei Reds:

"Ho una grande occasione per battere il record di Rush. Diventare il numero uno in un club come il Liverpool sarebbe qualcosa di enorme. Sarò molto felice se batterò questo record, sono a 40 reti ma voglio continuare a segnare e diventare il numero uno".