Liverpool, saltato Markovic all'Anderlecht: il serbo nell'U23 fino a gennaio

Sembrava tutto definito per il ritorno di Lazar Markovic, esterno serbo del Liverpool ma che nei Reds ormai non trova spazio da tempo immemore, nell'Anderlecht. E questa volta sembrava anche a titolo definitivo, dato che era stato trovato un accordo tra belgi e inglesi sulla base di un'offerta da oltre 3 milioni di euro. Ma poi qualcosa è andato storto a pochissime ore dalla deadline (31 agosto, ndr) e Markovic si è visto addirittura costretto a dover subito riprendere il volo di ritorno per il Regno Unito non appena messo piede in suolo fiammingo. Una pessima notizia per il calciatore, dato che sarà aggregato alla squadra riserve (o U23) perlomeno fino al prossimo gennaio.