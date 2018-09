Liverpool scatenato: 5 vittorie su 5. E' 2-1 a Wembley col Tottenham

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque vittorie su cinque partite. Undici gol fatti e due subiti. Un ruolino di marcia pazzesco per il Liverpool di Jurgen Klopp, sempre più leader della Premier League. A cadere stavolta, davanti agli 80mila di Wembley, è il Tottenham di Mauricio Pochettino, prossima avversaria Champions dell'Inter. Finisce 2-1 per i Reds: avanti con l'olandese Wijnaldum al 39', raddoppia Firmino al 54'. A nulla vale il gol della bandiera degli Spurs in pieno recupero con Lamela.