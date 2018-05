Liverpool, Van Dijk carico: "Daremo tutto per vincere la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions League di domani col Real Madrid: "Non abbiamo bisogno di motivazioni extra. Siamo tutti pronti. Siamo arrivati fin qui e daremo tutto quello che abbiamo per vincere la finale. Il Liverpool ha meritato di essere in Champions, anno dopo anno, e mi auguro che domani possiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi".