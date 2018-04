Liverpool, van Dijk: "Col City in campo come se partissimo dallo 0-0"

Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions col Manchester City: "Domani dovremo scendere in campo come se fossimo sullo 0-0. Siamo capaci di segnare e di difenderci da squadra, ci serve una vittoria per stare tranquilli. Sappiamo che i nostri avversari hanno grande qualità, non vinceranno la Premier per caso, ma conosciamo anche le loro debolezze. Dovremo essere al 100% per batterli".