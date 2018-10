Llorente: “Real favorito per la Champions. Pogba-Barça, perché no?”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista di Tottenham-Barcellona, l'attaccante degli spurs Fernando Llorente ha rilasciato un'intervista a Mundo Deportivo. L'ex attaccante della Juventus, però, non vede i bianconeri favoriti per la vittoria finale della Champions. “Chi vedo favorito? Il Real Madrid, ha vinto tre Champions di fila. Nessuno mai ci era riuscito, per questo semplice fatto dico che quella merengue è ancora la squadra favorita”, le parole dell'attaccante che ha parlato anche di Paul Pogba: “Se lo vedo al Barcellona? Perché no? E' un grande calciatore e ha ancora molto da offrire. E' uno dei migliori interpreti nella sua posizione e merita di giocare nei migliori club del mondo. Lo conosco bene, abbiamo giocato insieme a Torino e abbiamo un grande rapporto. Sarebbe un acquisto importante per il Barça”.