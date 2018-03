Lokomotiv-Atletico, 1-5 il finale: tutto facile per i Colchoneros in Russia

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Atletico Madrid, dopo il 3-0 dell'andata, passeggia sulla Lokomotiv Mosca nella trasferta russa. 1-5 il risultato finale in favore dei Colchoneros. Nel primo tempo alla rete di Correa aveva risposto Rybus. Poi, nella ripresa, assolo madridista: prima Saul per l'1-2, quindi la doppietta di Fernando Torres prima della splendida rete finale di Griezmann. 8-1 il risultato finale per l'Atletico Madrid nella doppia sfida.