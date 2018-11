Lokomotiv-Galatasaray, le formazioni ufficiali: Nagatomo dal 1' nei turchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima chiamata per Lokomotiv Mosca e Galatasaray, anche se per motivi diametralmente opposti. Da una parte i turchi, che nutrono anche una lieve speranza di qualificazione agli ottavi, ma serviranno sei punti nelle prossime due partite, i quali potrebbero anche non bastare. Stesso discorso per la Lokomotiv che, però, viaggia per agguantare il terzo posto valido per l’Europa League ed attualmente occupato dallo stesso Galatasaray. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Lokomotiv Mosca (4-2-3-1): Guilherme; Ignatyev, Ćorluka, Rybus; Krychowiak, Denisov; An. Miranchuk, Al. Miranchuk, Farfán; Smolov. Allenatore: Jurij Sëmin.

Galatasaray (4-3-3): Muslera; Linnes, Kabak, Aziz, Nagatomo; Ndiaye, Donk, Fernando; Onyekuru, Derdiyok, Rodrigues. Allenatore: Fatih Terim.