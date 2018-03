Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid, al 45' risultato fissato sull'1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

1-1 il risultato alla fine del primo tempo tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Correa ha portato in vantaggio gli spagnoli al 16' del primo tempo, con Rybus che ha siglato il pari dopo soli 4 minuti. Da ricordare che all'andata i Colchoneros hanno battuto la squadra russa in casa per 3 reti a 0.