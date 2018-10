Lopetegui: "Se verrò confermato? Non dovete chiederlo a me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha parlato al termine del successo in Champions League contro il Viktoria Plzen del suo futuro: "Sono contento della vittoria, magari non si vede perché sorrido poco. Apprezzo la preoccupazione, ma sto bene. Sono più felice, molto più che contro il Levante. Se ci sarò nel Clasico? Non è una domanda da fare a me. io penso a preparare la partita di domenico, che è molto importante e andremo a giocarcela con molta ambizione".