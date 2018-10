Malcom non convocato per il Tottenham. E il brasiliano cita la Bibbia

Solo 25 minuti disputati, due spezzoni contro Leganes e Valladolid. Malcom, che in estate scelse il Barcellona rifiutando il corteggiamento della Roma, non è ancora riuscito a mostrare le sue qualità in maglia blaugrana. Il tecnico Valverde lo ha escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro il Tottenham e il brasiliano ha commentato l'ennesima batosta riportando sul proprio profilo Instagram un versetto tratto dai Salmi: "“Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perchè tu sei con me".