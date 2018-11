© foto di Imago/Image Sport

Prima della sfida contro il West Ham, l'attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha parlato a Sky Sports UK parlando anche della sua nuova capigliatura biondo platino: "Mi sono fatto questa acconciatura per una scommessa con mio fratello. Mi ha sfidato, mi disse 'non hai il coraggio di farlo prima della sfida con lo United'. E io l'ho fatto. A mio figlio piace, quindi sono felice. E poi sono migliore di Ravanelli! Sono più bello no? Mi piace davvero", la simpatica ammissione del Kun.