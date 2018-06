Man City, Aguero: "Forse ho sbagliato a lasciare l'Atletico Madrid"

© foto di Imago/Image Sport

Sergio Aguero, attaccante del Manchester City e dell'Argentina, ha parlato a El Chiringuito del proprio futuro: "Ho sempre dato tutto per l'Atletico Madrid però molte persone mi hanno messo in discussione quando sono andato via, alcuni sono ancora molto arrabbiati. Forse non è stata la scelta giusta. Futuro? Alcuni club sono interessati e questa è una cosa che fa piacere".