Man City, De Bruyne: "Impossibile paragonarmi a Messi e CR7"

Kevin De Bruyne, giocatore del Manchester City, ha spiegato di non amare i paragoni con Cristiano Ronaldo o Messi: "È impossibile paragonarmi loro, non giochiamo nella stessa posizione, loro arrivano più spesso davanti alla porta e segnano dieci volte più gol di me. Se raggiungo 10 gol in una stagione, loro ne fanno 100. Ma ho altre missioni in campo".