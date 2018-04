Man City, Guardiola allo staff: "Senza di voi non avremmo vinto niente"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola ha voluto tenere un discorso a tutti i componenti dello staff del Manchester City partendo dai giardinieri fino a chi lavora nella lavanderia, per sottolineare la loro importanza nella vittoria della Premier League: "Non abbiamo potuto festeggiare insieme questo titolo perché non giocavamo in casa. Voglio fare un discorso semplice che per me però è anche molto complicato. Siamo diventati i campioni, i migliori in Inghilterra e vorrei che tutti voi, dal mio staff fino a chi lavora in lavanderia vi sentiste parte di questo successo, perché senza di voi niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Abbiamo creato qualcosa di unico all'interno dello spogliatoio, lo abbiamo fatto grazie alla vostra amicizia, senza di essa non avremmo potuto far niente, se voi non foste state persone uniche come siete, nulla sarebbe potuto accadere. Il vostro lavoro quotidiano mi resterà nel cuore per tutta la vita. Quello che ho vissuto nel corso di questa stagione è unico, incredibile".