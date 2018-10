Man City, Guardiola: "Altri tre punti, importante il ritorno di De Bruyne"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 5-0 rifilato al Burnley, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dell'importanza del secondo contestato gol e del ritorno di De Bruyne: "Dopo aver segnato il secondo gol e il terzo è stato tutto molto più facile, e ovviamente è una buona notizia che Kevin De Bruyne sia tornato. Non so se ci fosse un rigore prima del nostro secondo gol, ma l'arbitro non ha deciso e quindi devi continuare. Il gol di Bernardo Silva è stato eccellente, tutti bei gol e altri tre punti".