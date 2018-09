Man City, Guardiola: "Dopo la pausa è difficile, dobbiamo segnare di più"

© foto di Imago/Image Sport

Il manager del Manchester City Pep Guardiola parlando alla BBC ha commentato la vittoria ottenuta contro il Fulham: "Avremmo potuto segnare più di tre gol, considerando le occasioni che abbiamo creato.

Dopo una pausa internazionale è sempre un mistero su come torni in campo, e il Fulham ci ha creato molti problemi: avranno una buona stagione, c'è del merito ma noi siamo stati aggressivi quando abbiamo avuto la palla e abbiamo creato occasioni, oggi ne abbiamo avuto molte e abbiamo bisogno di lavorare per segnare di più. Credo in tutti i ragazzi della mia squadra, Sane, ad esempio, ha solo 22 anni e capisce perché non ha giocato molti minuti, ma oggi ha fatto bene".