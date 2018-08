Man City-Huddersfield, le formazioni: Sterling e Mahrez in panchina

© foto di Imago/Image Sport

Alle 14.30 il Manchester City affronterà in casa l'Huddersfield per la seconda gara di Premier League. Senza De Bruyne infortunato, Pep Guardiola ha puntato su Gungogan con Fernandinho e su David Silva e Bernando Silva in attacco con Aguero e Jesus Navas. In panchina Mahrez e Sterling. Huddersfield con Mounie in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MANCHESTER CITY: Ederson, Laporte, Stones, Kompany, Mendy, D Silva, Fernandinho, Gundogan, B Silva, Aguero, Jesus.

HUDDERSFIELD: Hamer, Smith, Stankovic, Kongolo, Schindler, Lowe, Hadergjonaj, Billing, Pritchard, Sabiri, Mounie.