Man City, il club conferma: De Bruyne ko al legamento. Fuori tre mesi

Brutte notizie per Kevin De Bruyne, e di conseguenza anche per il Manchester City. La società inglese ha infatti confermato per vie ufficiali che il belga dovrà osservare un lungo periodo di stop, avendo patito una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, infortunio che lo terrà lontano dai campi - si legge - per i prossimi tre mesi. Di seguito il tweet dell'account ufficiale dei Citizens con il quale è stata fatta sapere la notizia:

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.

No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.

Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX

— Manchester City (@ManCity) 17 agosto 2018