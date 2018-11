Man City, intervento per Mendy: il terzino operato al ginocchio sinistro

MILAN, ECCO L'OFFERTA PER IBRAHIMOVIC. KEAN VERSO LA CESSIONE. MOURINHO VISIONA MILENKOVIC, MENTRE LA FIORENTINA VUOLE BERGE. SU MANCINI ANCHE ARSENAL E BORUSSIA DORTMUND. TONALI SOGNO DELLE BIG ITALIANE ED ESTERE. LEONARDO STRINGE PER RODRIGO CAIO, IL NAPOLI PRONTO A RISCATTARE OSPINA...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 novembre

Deckers (EFL Voetbal): "De Ligt-De Jong, l'Ajax non svenderà"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Viola, Pezzella ko

Roma, l'agente di Marcano: "Non è la nostra idea andare via"

Nations League, B-3: futuro da scrivere per l'Austria

Juventus, Kean verso la cessione in prestito a gennaio

Nations League, B-4: Danimarca che decide il girone, Irlanda quasi in C

Ag. Lautaro: "Non lascia l'Inter. Rinnovo? Nessuno ci ha chiamato"

Nations League, C-1: tutto in equilibrio, è sempre 1 fisso

Nations League, C-4: Serbia in vantaggio sul Montenegro

Nations League, D-1: Georgia già in Serie C

Roma, non solo Mancini per la difesa: Monchi segue Kabak e Nastasic

Milan, offerta per Ibra. Con opzione per un altro anno

Frenkie De Jong snobba il Milan: "Non gioca bene e il club è nel caos"

Roma, idea Young: l'inglese può arrivare a giugno a parametro zero

Real, Asensio scontento: la Juve pronta a inserirsi in caso di rottura

Torino, Lyanco può partire in prestito

Inter, l'agente di Salvio in sede: l'argentino sarà svincolato a giugno

