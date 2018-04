Man City, Kompany: "Settimana difficile, risposta importante col Tottenham"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo tre sconfitte consecutive tra Champions e campionato, il Manchester City è tornato alla vittoria battendo 3-1 il Tottenham. Dopo la gara di Wembley, Vincent Kompany ha ammesso che questa vittoria è stata la risposta giusta ad un periodo non facile: "È stata la risposta giusta, abbiamo dato tutto nelle due partite contro il Liverpool e nella partita contro lo United, ma i risultati non sono stati buoni per noi. Contro il Tottenham dovevamo essere un po' più forti mentalmente, soprattutto perché dovevamo uscire da una serie di eventi negativi, quindi sono davvero contento del risultato e della risposta. Non era necessariamente un problema mentale, era più affaticamento mentale. È stato un senso di sollievo, un senso di gioia e orgoglio, è stata una settimana davvero difficile, non solo per la qualità degli avversari ma anche per il modo in cui sono andate le gare e l'energia che abbiamo speso".