Man City, Silva: "Il calcio mi ha aiutato nel momento più diffiicile"

David Silva, trequartista del Manchester City, è tornato a parlare del periodo difficile che ha trascorso qualche mese fa, quando è nato prematuramente il figlio Mateo: "Non dimenticherò mai la partita con il Tottenham. Ero in ospedale e guardavo la partita sul mio tablet, ho visto i miei compagni giocare per me. La squadra e l'allenatore erano lì per me nel momento del bisogno, questo lo ricorderò per sempre. È stato il momento più difficile della mia vita, il calcio mi ha aiutato a sopportare il peso di quella situazione. Quello che è successo mi ha insegnato a non pensare alle cose stupide, a interessarmi solo di ciò che conta davvero", ha detto al Daily Mail.

Poi uno sguardo alla stagione attuale: "Guardiola mi ha dato un ruolo centrale nella manovra, questo mi fa rendere al massimo. La concorrenza non mi spaventa. Il derby? Quando sono arrivato rispettavamo molto lo United, ora credo che siano più loro a rispettare noi".